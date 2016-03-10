التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر تبدأ تلقى طلبات "تكافل وكرامة" الأحد المقبل

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، أن إدارات التضامن بحلايب وشلاتين، وأبورماد سوف تبدأ الأحد المقبل، فى تلقى طلبات الأسر فى الحصول على إعانات برنامج تكافل وكرامة من خلال التقديم للإدارات بهذه المناطق.

وقالت عايدة محمد، وكيل المديرية، إن الوزارة قامت بتدريب 15 موظفًا منهم 9 موظفين بالشلاتين و6 فى بحلايب على كيفية التعامل مع أجهزة التابلت الخاصة بتسجيل الأسر، من خلال عمل دورة تدريبية لهم استمرت عدة أيام بالغردقة.

وأشارت إلى أن البرنامج سيطبق فى حلايب وشلاتين وأبورماد كمرحلة أولى وخلال الفترة المقبلة، وسيتم التطبيق فى باقى المدن.

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