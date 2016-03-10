أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس قطاع شركة شرق الدلتا يعتذر عما حدث لمريض مستشفى الأحرار بالشرقية

Google+ Print
رئيس قطاع شركة شرق الدلتا يعتذر عما حدث لمريض مستشفى الأحرار بالشرقية رئيس قطاع شركة شرق الدلتا يعتذر عما حدث لمريض مستشفى الأحرار بالشرقية
قال اللواء عادل مشهور، رئيس قطاع شرق الدلتا للتأمين، إنه غير راض عن الشكل غير الآدمى وغير اللائق الذى تم التعامل به من قبل الأمن، مع مريض مستشفى الأحرار، وأنه لا يليق بمواطن مصرى.

وأضاف رئيس قطاع شرق الدلتا لتأمين المستشفيات، فى تصريح صحفى خاص اليوم الخميس، أنه يعتذر عن هذا التصرف، وسوف يعقد اجتماعا عاجلا ويحاسب المقصرين بهذا الشأن.

وتابع أن المريض كان يعانى من جرح بالساق وتم معالجته وبعد تماثل شفائه تردد على جنينة المستشفى وافترشها ونام بها، ولكن تصرف الأمن معه بشك لا يليق.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"أمس الأربعاء، مقطع لأمن مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، وهم يلقون بأحد المرضى خارج أسوار المستشفى.

ويظهر خلال الفيديو، أحد موظفى الأمن، وهو يشتكى من أوامر مدير الأمن، والذى أمرهم بإلقاء المريض بالطريق العام، وجعلهم فى مواجهة غضب الناس، على حد تعبيره.


>- تداول فيديو يتهم أمن مستشفى الأحرار بإلقاء مريض فى الشارع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا»

فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا»

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات