رئيس قطاع شركة شرق الدلتا يعتذر عما حدث لمريض مستشفى الأحرار بالشرقية

قال اللواء عادل مشهور، رئيس قطاع شرق الدلتا للتأمين، إنه غير راض عن الشكل غير الآدمى وغير اللائق الذى تم التعامل به من قبل الأمن، مع مريض مستشفى الأحرار، وأنه لا يليق بمواطن مصرى.

وأضاف رئيس قطاع شرق الدلتا لتأمين المستشفيات، فى تصريح صحفى خاص اليوم الخميس، أنه يعتذر عن هذا التصرف، وسوف يعقد اجتماعا عاجلا ويحاسب المقصرين بهذا الشأن.

وتابع أن المريض كان يعانى من جرح بالساق وتم معالجته وبعد تماثل شفائه تردد على جنينة المستشفى وافترشها ونام بها، ولكن تصرف الأمن معه بشك لا يليق.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"أمس الأربعاء، مقطع فيديو لأمن مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، وهم يلقون بأحد المرضى خارج أسوار المستشفى.

ويظهر خلال الفيديو، أحد موظفى الأمن، وهو يشتكى من أوامر مدير الأمن، والذى أمرهم بإلقاء المريض بالطريق العام، وجعلهم فى مواجهة غضب الناس، على حد تعبيره.

- تداول فيديو يتهم أمن مستشفى الأحرار بإلقاء مريض فى الشارع