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اجتماع بأوقاف شبرا بالقليوبية لبحث تجديد الخطاب الدينى

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اجتماع بأوقاف شبرا بالقليوبية لبحث تجديد الخطاب الدينى اجتماع بأوقاف شبرا بالقليوبية لبحث تجديد الخطاب الدينى
عقدت إدارة أوقاف شرق شبرا الخيمة تحت رعاية الشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اجتماعا مع الدعاة والأئمة على مستوى الإدارة، لمناقشة تطوير الأداء وتجديد الخطاب الدينى داخل المساجد.

وقال الشيخ موسى محمد مدير الإدارة، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أهم المعوقات التى تواجه الأئمة فى عملهم، فضلا عن كيفية وتحسين الأداء داخل المساجد والالتزام بتنفيذ لائحة العمل داخل المساجد الخاصة بالوزارة.

وأشار موسى إلى أنه قدم التوصية بعمل دفتر أحوال يثبت فيه كل حركات الموظفين فى المسجد وكذلك الاهتمام بأداء الدروس بين صلاة المغرب والعشاء والاهتمام باختيار المواضيع التى تهم الجماهير والشباب.
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