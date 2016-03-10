"تعزيز قيم الإبداع والإبتكار"بالمؤتمر الرابع لدعم البحث العلمى بجامعة طنطا

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة طنطا المؤتمر الرابع لدعم البحث العلمي تحت عنوان "البحث العلمي- تميز – ابتكار – تنمية مستدامة" فى 25 يوليو القادم ولمدة ثلاثة أيام برعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة.

قال الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز قيم الإبداع والابتكار بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات ومختلف المراكز والمؤسسات البحثية من خلال تبادل الافكار والخبرات في مجالات البحث العلمي المختلفة، وعرض الإنتاج العلمي والفكري المتميز الذي يسهم في التصدي للتحديات المجتمعية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار نائب رئيس الجامعة أن محاور المؤتمر تدور حول علوم الأرض والمياه، والطاقة الجديدة والمستدامة، والطب التجريبي والعلاجي واكتشاف العقاقير، وعلوم وتكنولوجيا النانو وهندسة المواد، والإنتاج الزراعي ومصادر الغذاء، والاقتصاديات والمجتمعات الرقمية وغيرها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن فعاليات المؤتمر تشمل عقد ندوات يشارك بها نخبة من خبراء عالميين في تخصصات العلوم الحديثة والمستقبلية، وعرض ومناقشة الأوراق البحثية المقدمة في محاور المؤتمر، وعرض نتائج ومخرجات المشروعات البحثية الممولة من صندوق البحوث بجامعة طنطا البالغ عددهم 56 مشروع بحثي، وعرض نتائج أفضل رسائل دكتوراة الباحثين من جامعة طنطا خلال العامين المنقضي والحالي ، كما يشمل المؤتمر معرض لإنجازات الطلاب البحثية وابتكاراتهم.

وأوضح الدكتور إبراهيم سالم أنه يمكن للباحث تقديم ملخص للبحث للعرض في جلسات المؤتمر فيما لا يزيد عن ورقة واحدة في موعد غايته 1 مايو 2016 على أن يتم مراجعتها ومخاطبة الباحث بشأن قبول البحث من عدمه في موعد أقصاه 8 من ذات الشهر.