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بالصور..إزالة 21 حالة تعد على أراضى الترع والمصارف التابعة لإدارة رى الأقصر

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بالصور..إزالة 21 حالة تعد على أراضى الترع والمصارف التابعة لإدارة رى الأقصر بالصور..إزالة 21 حالة تعد على أراضى الترع والمصارف التابعة لإدارة رى الأقصر
شن مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء والتسوير على أراضى الترع والمصارف التابعة لإدارة رى الأقصر، وذلك بالتنسيق مع إدارة رى الأقصر وبمعاونة شرطة الأمن العام بقيادة اللواء محمد عثمان مساعد مدير التدريب والأفراد.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها محمد بدر محافظ الأقصر، وبقيادة أحمد همام سكرتير عام مدينة الأقصر بالاشتراك مع إدارة رى الأقصر فى تنفيذ (21) قرار إزالة من مجموع (26) قرارا، و(18) منها على طريق الترعة الكلابية التابعة لرئاسة حى شرق، و(3) على طريق نجع الترعة التابع لحى المطار تمثلت فى مبانى دور أرضى بدون أعمدة، تم بناؤها بالطوب الأبيض وعشش وأسوار تقع على أراضى منافع الرى على مسافة (4) كيلومترات بطول الترعة بداية من مدخل الترعة على كوبرى منشأة العمارى، وحتى نهاية الكوبرى الموازى لطريق المرور الجديد.

حمله ازاله،الاقصر (1)

حمله ازاله،الاقصر (2)

حمله ازاله،الاقصر (3)

حمله ازاله،الاقصر (4)

حمله ازاله،الاقصر (5)

بالصور.. تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر

بالصور.. "أمن الأقصر" تنفذ 30 قرار إزالة تعديات على أراض زراعية بالقرنة

بالصور.."أمن الأقصر"تنفذ 85 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بأرمنت

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