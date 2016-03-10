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بالصور.. جامعة طنطا تفوز بالمركز الثانى بالشرق الأوسط بمسابقة شيل بالفلبين

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بالصور.. جامعة طنطا تفوز بالمركز الثانى بالشرق الأوسط بمسابقة شيل بالفلبين بالصور.. جامعة طنطا تفوز بالمركز الثانى بالشرق الأوسط بمسابقة شيل بالفلبين
حقق فريق كلية الهندسة بجامعة طنطا، المركز الثانى بالشرق الأوسط والـ 17 عالمياً فى مسابقة شركة شيل للسيارات صديقة البيئة "Shell Eco-Marathon Asia 2016" المقامة فى العاصمة مانيلا بالفلبين من بين 150 فريق يمثلون 17 دولة حول العالم، حيث تم تصنيف سيارة جامعة طنطا للمشاركة بالفئة الأعلى.

وأكد الدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة أن سفر الفريق ومشاركته فى تلك المسابقة للمرة الأولى جاء تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، حيث حرصت الجامعة على تقديم كل الدعم لتأصيل فكر الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

وأوضح عتمان أن فريق الكلية المكون من الطالبين محمود مجدى قادوس، وميسرة رمضان المسير بقسم الميكانيكا بالكلية، وتحت إشراف الدكتور مدحت أبو اليزيد محمد الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، والدكتورة هاجر علم الدين محمد المدرس بذات القسم قاموا بتصنيع وتصميم سيارة تعمل بمحرك مكون من اسطوانة واحده بسعة 125 CC بقوة 12 حصان بأقل استهلاك للوقود وتتسع لشخص واحد ممولة بالكامل من صندوق البحوث التابع لقطاع الدراسات العليا بالجامعة وبدعم من مركز الاستشارات الهندسية بالكلية.

وقدم أعضاء الفريق الشكر للدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة وإدارة الجامعة والدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة على مساندتهم المادية والمعنوية الكاملة وتوفير كل سبل الدعم المتاحة لتخطي الصعاب التي واجهها الفريق في اول مشاركة له وتحقيق مركز متقدم بين الفرق المشاركة.
>يذكر أن ماراثون شركة شل يعتمد على قيام الطلاب من جميع أنحاء العالم بتصميم وتصنيع سيارات موفرة للطاقة فائقة الكفاءة، حيث إن الفريق الفائز هو الفريق الذي تقطع سيارته أكبر مسافة باستخدام أقل قدر من الوقود.

فريق كلية الهندسة بجامعة طنطا (1)

فريق كلية الهندسة بجامعة طنطا (2)

فريق كلية الهندسة بجامعة طنطا (3)

فريق كلية الهندسة بجامعة طنطا (4)

فريق كلية الهندسة بجامعة طنطا (5)

فريق كلية الهندسة بجامعة طنطا (6)
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