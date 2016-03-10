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ضبط سيارة نقل توزع أغذية مدرسية منتهية الصلاحية بسوهاج‎

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ضبط سيارة نقل توزع أغذية مدرسية منتهية الصلاحية بسوهاج‎ ضبط سيارة نقل توزع أغذية مدرسية منتهية الصلاحية بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

تمكن رجال مباحث بسوهاج، الخميس، من ضبط سيارة نقل أثناء توزيعها وجبات تغذية مدرسية لمدارس برديس الثانوية التجارية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من إدارة تموين البلينا بضبط السيارة رقم هـ ر أ 2954 ” ربع نقل ” قيادة أحمد رزق خلف محمد 40 سنة سائق، ويقيم بناحية روافع القصير، دائرة مركز سوهاج أثناء توزيعها للمواد الغذائية المخصصة للمدارس بمدرسة برديس الثانوية التجارية.

وضبط بحوزة السائق “11 كرتونة جبنة مثلثات مدون عليها  تاريخي صلاحية مختلفين، وتاريخي إنتهاء صلاحية على العلبة والكرتونة الواحدة وكذا وجود بعض الكراتين الأخري تم محو تاريخ الإنتاج وتدوين تاريخ حديث”.

تم التحفظ على المضبوطات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتعهد المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3093 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة.

يشار إلي أن المتعهد المسئول عن توريد المواد الغذائية لإدارة البلينا التعليمية، هو عصام محمود فهمي، صاحب جمعية أبناء الزهراء التعاونية الإستهلاكية بسوهاج، والسابق اتهامه فـي القضية رقم 6301 إداري مركز البلينا لسنة 2015 ” تسمم 44 طالبًا وطالبة.

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