افتتاح مؤتمر الأقصر الدولي الثاني لطب الأسنان بمشاركة 500 باحث

مراسل «ONA»:

بدأت الخميس، فعاليات مؤتمر الأقصر الدولي الثاني لطب الأسنان الذي يعقد في الفترة من 9-11 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان بمصر.

ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد بمدينة الأقصر، 500 باحث من دول مصر وسوريا والعراق والهند لتناول موضوعات طرق العلاج الحديثة في مجال طب الفن والأسنان ونشر ثقافة العناية بالأسنان بين مختلف قطاعات المجتمع والجديد في جراحات وأروام الوجه والفكين.

وأكد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، في كلمته بحفل افتتاح المؤتمر، ضرورة تطوير فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر وسعيه لافتتاح فروع للكليات التي تخدم المجتمع مثل كليات الطب وطب الفم والأسنان.

وأشاد المحافظ، بدور جامعة جنوب الوادي ونقابة أطباء الأسنان في رفع مستوى طبيب الأسنان، مشددًا على ضرورة تنمية العنصر البشري الذي لا يقل أهمية عن التنمية في المجالات الأخرى.

وأشار إلي أن تطور القطاع الطبي في الأقصر يجعلها مقصد لنوع آخر من السياحة وهي السياحة العلاجية التي تهتم بها العديد من دول العالم.

فيما وجه الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الشكر لمحافظ الأقصر على دعمه لأنشطة جامعة جنوب الوادي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة ونقابة أطباء مصر في تنظيم هذا المؤتمر الذي يعد ملتقى بين نخبة من أساتذة طب الأسنان بالجامعات المصرية والباحثين لنقل وتبادل الخبرات وتحقيق أقصى استفادة من انعقاد هذا المؤتمر.

وأكد رئيس الجامعة، في نهاية كلمته، ثقته بخروج المؤتمر بالعديد من التوصيات الهامة القابلة للتنفيذ.

بدوره، أشاد الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء أسنان مصر، خلال كلمته بحفل الافتتاح، بالتطور الكبير الذي شهده مجال طب الأسنان بجنوب مصر بسبب تواجد كلية طب فم الأسنان بجامعة جنوب الوادي التي ترعى العديد من المؤتمرات والملتقيات الهامة في مجال تطوير طب الأسنان بجنوب مصر.

كما أشاد بالدور المجتمع الكبير الذي تقدمه جامعة جنوب الوادي، مؤكداً استمرار التعاون مع جميع الجامعات المصرية من أجل تنمية المستوى العلمي لأطباء الأسنان بمصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد خليل العماري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن رسالة كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي ليست تعليمية فقط ولكن أيضاً تهدف الى رفع المستوى العلمي لطب الأسنان بجنوب مصر.

وأشار إلى ضرورة عقد هذا المؤتمر باعتباره ملتقى للخبرات مما يساهم في خدمة المجتمع بإقليم جنوب مصر ومصر بصفة عامة كما يعد لقاء بين الأجيال بحضور شباب الباحثين والطلاب.

حضر جلسة افتتاح المؤتمر كل من “الدكتورة سحر محمد الشيخ سكرتير عام المؤتمر، وممثلين عن نقابة أطباء الأسنان بالأقصر، ونخبة من أساتذة طب الفم والأسنان بالجامعات المصرية، والباحثين والطلاب”.