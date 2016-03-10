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بالصور.. فعاليات المؤتمر الدولى المصرى لطب الأذن والحنجرة بأسوان

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بالصور.. فعاليات المؤتمر الدولى المصرى لطب الأذن والحنجرة بأسوان بالصور.. فعاليات المؤتمر الدولى المصرى لطب الأذن والحنجرة بأسوان
انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولى المصرى لطب الأذن والحنجرة 2016 بحضور كوكبة من كبار الأساتذة من وجميع أنحاء العالم، بمدينة أسوان الساحرة فى الفترة من 9 – 12 مارس، والذى تنظمه الجمعية المصرية لطب الأنف والأذن والحنجرة تحت عنوان "الجديد فى طب الأنف والأذن والحنجرة" بمشاركة عالمية.

ويمثل المؤتمر فرصة جيدة للأطباء المشاركين لتبادل الخبرات وأحدث الأبحاث والرؤى مع أفضل الخبراء فى مجال طب الأنف والأذن والحنجرة.

وسوف يناقش عدة مواضيع رئيسية، منها العلاج بالخلايا الجذعية وجراحة الرأس والعنق فى مصر وندوة عن زراعة القوقعة فى مصر، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعى فى الممارسات الطبية، وسرطان الغدة الدرقية، واستبدال الحنجرة بعد استئصالها، وجراحة أورام الأنف الخبيثة بالمنظار.

ويتناول المؤتمر أيضاً، تقنية الإغلاق الاستراتيجية لتسرب السائل النخاعى، ووظائف العصب الدهليزى فى الأطفال قبل وبعد جراحة زراعة القوقعة، وعملية تجميل الأنف، وعبء العيش مع فقدان السمع، والتحديات فى مكافحة السمع والتطور المفاهيمى والتقنى لجراحة البلعوم، والجراحة الروبوتية، والعديد من المواضيع الأخرى، برعاية الجمعية المصرية لطب الأنف والأذن والحنجرة.

وذلك تحت رئاسة الدكتور أسامة عبد االحميد أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة، ورئيس جمعية "تحسين السمع"، والدكتور فؤاد عباس، أستاذ طب الأذن والحنجرة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس الجمعية المصرية للأذن والأنف والحنجرة، والدكتور حازم المهيرى نائب رئيس المؤتمر، أستاذ طب الأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام عبد الحى، أستاذ ورئيس قسم طب الأذن والحنجرة بجامعة بنها، والأمين العام للمؤتمر.

الدكتورة-هالة-هدارة

الدكتور-علاء-إسماعيل

عدد-من-الأطباء-فى-مؤتمر-طب-انف-واذن-وحنجرة


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- غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية المصرية العربية للتغذية العلاجية

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