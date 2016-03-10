سقوط محامٍ متهم بخطف طفل فى المقطم

تمكنت قوات الأمن بالقاهرة اليوم الخميس، من إعادة طفل اختطفه محامٍ بمنطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من حامد.م.ى، 47 سنة، مهندس مدنى ومقيم بمنطقة التجمع الثالث بغياب نجله يوسف 12 سنة طالب بالصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الخاصة عقب وصوله المدرسة بسيارة المبلغ قيادة أحمد.ص.ل سائق خاص، وبصحبته شقيقته مريم طالبه بالصف الرابع الابتدائى، وأتهم إدارة المدرسة بالإهمال .

تم وضع خطة بحث وأمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عم "المجنى عليه"، محمد.م.ى 44 سنة، محام، ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة والسابق اتهامه فى 7 قضايا.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بالعمرانية، وبصحبته المجنى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية ووجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه "والد المجنى عليه"، وتنفيذًا لذلك توجه للمدرسة وطلب اصطحاب الطفل معه إلا أن إدارة المدرسة رفضت تسليمه، وسمحت له بمقابلته، حيث اتفق مع الطفل على اصطحابه يوم الواقعة قبل دخول المدرسة لمقابله أبناء عمه واصطحبه لمسكنه حتى تم ضبطه.

وأضاف، أنه كان يعتزم الاتصال بشقيقه ومساومته على إعادة الطفل مقابل مبلغ مالى، وبسؤال المبلغ اتهمه باختطاف نجله، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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