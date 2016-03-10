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نجاة أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر من حادث تصادم مروع بـ«دائري المنيب»

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نجاة أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر من حادث تصادم مروع بـ«دائري المنيب» نجاة أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر من حادث تصادم مروع بـ«دائري المنيب»

مراسل «ONA»:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، منذ قليل، بينما نجا أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب لكرة القدم، في حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الطريق الدائري بمنطقة كوبري المنيب.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، أن سيارة نقل كبيرة كانت محملة منتجات أحد الشركات المواد الغذائية توقفت فجأة في عرض الطريق ما تسببت في وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب في تدمير 5 سيارات منهم سيارة أحمد ناجي .

وأوضح أن الحادث تسبب في تعطيل حركة المرور بالطريق الدائري وتوقفه أكثر من ساعة، لافتا إلى أن حركة المرور عادت إلى طبيعتها منذ قليل.

من جانبه، أطمئن المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر بمدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني أحمد ناجى عقب نجاته من حادث مروع أعلى كوبري المنيب بالطريق الدائري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 10 مارس .

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أونا

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