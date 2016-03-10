إيران: التجارب الصاروخية لا تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن التجارب التي أجرتها طهران على صواريخ باليستية لا تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى الذي تم التوصل إليه في 2015.

وقال المتحدث حسين جابري أنصاري “برنامج إيران الصاروخي والتجارب الصاروخية، التي أجرتها في الأيام الماضية، خلال مناورات عسكرية لا تتعارض مع التزاماتها النووية والاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه مع القوى الست”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الحرس الثوري الإيراني أجرى يومي الثلاثاء والأربعاء عدة تجارب على صواريخ باليستية.