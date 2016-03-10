ضبط أموال مزورة وطربة حشيش وهارب من السجن فى حملة بالإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك، من ضبط "محمد . م" 51 سنة بدون عمل مقيم دائرة محرم بك المحكوم عليه فى القضية جنح قسم محرم بك "تبديد" والمستأنفه - بالحبس لمدة سنة بحوزته "356" ورقة مالية فئة المائة جنيه "مزورة".

وبمواجهته أقر بحيازته للأوراق المالية المزورة بقصد ترويجها على عملائه، وأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص يدعى مجدى السواق، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر جنايات قسم الجمرك، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، من ضبط "محمد. ف" 43 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته "15" طربة لمخدر الحشيش "تزن 5000 جرام" و "2000" قرص مخدر. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة المنشية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالإسكندرية، من ضبط "أحمد .م" - 29 سنة عامل مقيم دائرة قسم مينا البصل محكوم عليه فى القضية جنايات قسم مينا البصل "سلاح بدون ترخيص" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات والقضية جنايات قسم الشيخ زايد - بأمن الجيزة " سلاح بدون ترخيص " غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات، وجار التنفيذ عليه.

مباحث تنفيذ الأحكام بالإسكندرية تضبط هاربين من أحكام قضائية