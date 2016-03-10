ضبط ترزي لقيامه بالإتجار فـي النقد الأجنبي بالسوق السوداء بسوهاج‎

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط ترزي لقيامه بالإتجار فـي النقد الأجنبي بالسوق السوداء.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فرع الوجه القبلي، يتضمن ضبط المدعو، ياسر ناصر حافظ حسن، 21 سنة، ترزي، ويقيم بندر المنشأة لقيامه بالإتجار فـي النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وضبط بحيازته عدد 658 ريال سعودي، وعدد200 درهم، عدد37 ألف جنيهًا مصريًا.

تـــم التحفـــظ علـــي المضبوطـــات، كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم المذكور للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي.

قيد المحضر برقم 1279 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.