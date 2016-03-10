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مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في المراغة بسوهاج‎

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مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في المراغة بسوهاج‎ مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في المراغة بسوهاج‎

أرشيفية

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء بناحية الجزازرة، دائرة مركزالمراغة.

كان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة من المدعو هريدي عوض عبد المنعم، 30 سنة عامل، ويقيم بناحية الجزازرة، دائرة المركز بوفاة نجله الطفل علي هريدي عوض عبد المنعم، البالغ من العمر عامان ونصف، إثر إصابته بصعق كهربائي.

بالفحص وسؤال المذكور قرر أنه حال لهو نجله بالمنزل أمسك بسلك كهربائي بالمنزل فحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة بمشرحة المستشفي المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة الطفل المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3768 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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