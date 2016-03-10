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رئيس هيئة الإسعاف: حالتي إصابة ولا وفيات بحادث انفجار شارع فيصل

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رئيس هيئة الإسعاف: حالتي إصابة ولا وفيات بحادث انفجار شارع فيصل رئيس هيئة الإسعاف: حالتي إصابة ولا وفيات بحادث انفجار شارع فيصل

أرشيفية

صرح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن حادث الانفجار الذي وقع أمس، بشارع الملك فيصل محطة الطوابق أمام بنزيمة الغاز، أسفر عن وقوع حالتين إصابة تتراوح إصابتهم بين جروح قطعية وجروح متهتكة بالساق والذراع ولم يسفر عن أي حالات وفاة وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم.

وقال “الأنصاري” وفقًا لبيان وزارة الصحة والسكان، أن 5 سيارات إسعاف هرعت لمكان الانفجار وقت وقوعه، في تمام الساعة الحادية عشر ودقيقتين، حيث بلغت نسبة الاستجابة دقيقتين فقط منذ، وقت وقوع الحادث ووصول سيارات الاسعاف في تمام الساعة الحادية عشر و4 دقائق.

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