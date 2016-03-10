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عمرو الشوبكى: ثقتى مطلقة فى حكم "النقض" بشأن نتائج انتخابات دائرة الدقى

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عمرو الشوبكى: ثقتى مطلقة فى حكم "النقض" بشأن نتائج انتخابات دائرة الدقى عمرو الشوبكى: ثقتى مطلقة فى حكم "النقض" بشأن نتائج انتخابات دائرة الدقى
رفض الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، التعليق على نظر محكمة النقض على الطعن الذى تقدم به حول العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة.

وقال فى تصريح مقتضب لـ"اليوم السابع": "أعتذر عن التعليق لحين صدور الحكم القضائى، وثقتى مطلقة فى حكم محكمة النقض".

وستحدد اليوم الخميس محكمة النقض، مصير الطعن المقدم من "الشوبكى"، والذى يطالب فيه بإلغاء نتيجة انتخابات الدقى والعجوزة، والفصل فى صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وذلك لما شابها من مخالفات جسيمة.

وكان الطعن المقدم من "الشوبكى" تضمن، أن العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة شابها العديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع.

وكشف الطعن أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، كما كشف الطعن عن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضى إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة.


>- محامى عمرو الشوبكى: النقض فرزت أوراق نتائج دائرة الدقى وتحدد قرارها غدًا

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