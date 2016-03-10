بالفيديو.. أبرز مراحل مناورة رعد الشمال من حساب "درع الوطن" الرسمى بتويتر

"تدريب عنيف فى السلم، لأن قطرة من العرق أثناء التدريب، تمنع قطرات من الدماء أثناء الحرب" بهذه الكلمات وصف حساب "درع الوطن" الحساب الرسمى الموثق من إدارة موقع التدوين المصغر تويتر الخاص بتغطية أحداث المناورات "رعد الشمال" فى السعودية ، المناورات الأكبر فى تاريخ المنطقة.

ويهتم الحساب بنشر فيديوهات لمشاركات القوات العسكرية من البلاد العربية والإسلامية المختلفة فى أكبر المناورات العسكرية بالشرق الأوسط.

وتستضيف مدينة الملك خالد العسكرية فى حفر الباطن بشمال السعودية المناورات التى يشارك فيها 20 جيشا من دول المنطقة، إلى جانب قوات درع الجزيرة، ويهدف لإبراز القدرات القتالية العالية التى تتمتع بها القوات العسكرية المشاركة.

ويضج الحساب بصور من داخل المناورات، يرصد فيها أبرز المعدات العسكرية المشاركة، والقوات المشاركة فى ميادين التمرين المختلفة.

ويشارك فى هذا التدريب 300 ألف عسكرى من 14 دول عربية و6 دول إسلامية من قارتى آسيا وإفريقيا، ويتوزع التدريب على قوات برية وبحرية بهدف رفع جاهزيتها على طرق الحشد والتنقل والتنظيم بين حدود الدول.

يشار إلى أن الدول المشاركة فى التدريب إضافة إلى السعودية، تشمل: مصر والإمارات والأردن والبحرين والسنغال والسودان والكويت والمالديف والمغرب وباكستان وتشاد وتونس وجزر القمر وجيبوتى وسلطنة عمان وقطر وماليزيا وموريتانيا وموريشيوس، إلى جانب قوات درع الجزيرة.

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