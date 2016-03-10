"الصحة" تخفض سعر عقار "هارفونى" المستورد لعلاج فيروس C إلى 5 آلاف جنيه

أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أنه سيتم خفض سعر عقار هارفونى المستورد بالصيدليات، إلى 5 آلاف و500 جنيه بدلاً من 19 ألف و900 جنيه.

وقال سلمان مساعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن سعر هارفونى المصرى بالصيدليات 1100 جنيه، مشيرًا إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مهتم بمرضى فيرس سى، ويسعى إلى توفير الأدوية لهم بأسعار فى متناولهم.

وأوضح طارق سلمان أن خفض أسعار أدوية فيرس سى يسهم إلى حد كبير إلى تحقيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على فيرس سى فى 2020.

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