مباحث الجيزة: احتياطات طبية وأمنية بقسم الهرم بعد اكتشاف إصابة متهم بالإيدز

أكد اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والأمنية اللازمة بقسم الهرم، بعد اكتشاف إصابة أحد المتهمين بمرض الإيدز أثناء قضائه فترة الحبس الاحتياطى لاتهامه بممارسة الشذوذ، نافيا ظهور أى أعراض تشير إلى نقل العدوى لباقى المتهمين.

وأضاف شلبى فى تصريح لليوم السابع أنه تم عزل المصاب عن باقى المتهمين المحتجزين بالقسم على ذمة قضايا بغرفة فردية، وتم إجراء تحليل لكافة المتهمين للتأكد من عدم نقل العدوى إليهم.

>وأكد شلبى أنه فور صدور نتيجة التحاليل سيتم عرضها على نيابة الهرم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت شقيقة أحد المتهمين المحتجزين بقسم الهرم على ذمة اتهامه فى قضية ممارسة الشذوذ مع اثنين من أصدقائه، قد أكدت لرجال المباحث إصابته بمرض الإيدز، وبإجراء الكشف الطبى عليه تبين صحة الواقعة.

واستمعت نيابة الهرم لأقوال الثلاثة المتهمين فى واقعة "الشذوذ" الجنسى، حيث قال "م.خ" الشهير بـ"فرولة" إنه مصاب بمرض الإيدز منذ فترة وأنه يعيش مع أصدقائه المتهمين الثانى والثالث "ش" و"م" فى شقة سكنية بدائرة قسم حدائق الأهرام، وأنهم اعتادوا على ممارسة الجنس معاً وأنهم متزوجون بدون أوراق.

وقال المتهم الثانى "ش" إنه وأصدقاؤه اعتادوا ممارسة الجنس معاً داخل شقتهم بمنطقة حدائق الأهرام، وأن صديقه فراولة مصاب بـ"الإيدز" منذ فترة، وأنه يعالج من المرض ولا أحد يعلم عن مرضه سواه وأصدقاؤه وأفراد أسرته، وأنهم أسسوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج للشذوذ الجنسى والبحث عن راغبى المتعة المحرمة.

وأضاف المتهم الثالث "م" أنه جاء من محافظة الغربية للعمل بالقاهرة وأنه يقيم مع المتهمين السابقين، داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام نظراً لتغربه، وأنه لا يمارس الجنس معهما كما قالا فى التحقيقات.

- المتهمون بحجز قسم الهرم للنيابة: لم نلمس "فراولة" أو نمارس الشذوذ معه

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