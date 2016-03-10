بالصور..مدير أمن القاهرة يوجه بنقل سيدة مريضة للمستشفى والتكفل بنفقات علاجها

فى لافتة إنسانية، تجسد مراعاة وزارة الداخلية البعد الإنسانى للمواطنين، خاصةً ما يتعلق منها بالحالات الإنسانية، حيث كلفت قيادات مديرية أمن القاهرة مأمورية أمنية لنقل سيدة مريضة استغاثت بشرطة النجدة لنقلها إلى المستشفى لكونها تقيم بمفردها، مع التكفل بنفقات علاجها.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا على خط 122، من السيدة "إنجى . أ . م" ومقيمة ميدان الاتحاد فى المعادى، بأنها تقيم بمفردها وليس لها أقارب تعتنون بها، وترغب فى التوجه لوزارة الصحة لتقديم طلب بالعلاج على نفقة الدولة، مما أصابها بكسر مضاعف بالقدم اليمنى وتهتك بالكبد والطحال نتيجة إصابتها بحادث تصادم فى وقت سابق.

وأشارت السيدة، إلى أنه نظرا لأنها لا تملك ثمة مبالغ مالية تستطيع بها الانتقال لمقر وزارة الصحة، خاصةً مع ظروفها الصحية وإقامتها بمفردها، ونظراً للآلام التى أصابتها فقامت بالاتصال بشرطة النجدة لمساعدتها.

وعلى الفور تم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة والذى أمر على الفور بتكليف مأمور قسم شرطة المعادى بتدبير وسيلة انتقال لها وتحمل المديرية كافة نفقات العلاج والفحوصات .

وبالفعل تم استئجار سيارة أجرة (تاكسى) قامت بنقلها لمقر وزارة الصحة برفقة أحد الضباط وأمين شرطة لإنهاء كافة الأوراق الخاصة بها ومساعدتها فى الانتقال، وبفحص حالتها تم تحويلها لمستشفى الهلال، حيث قامت المأمورية أيضاً بالتوجه بها لمستشفى الهلال، وتم إجراء كافة الأشعات والفحوصات الطبية لها وصرف العلاج اللازم .

وعقب ذلك تم إعادتها لمنزلها مرة أخرى وتوجهت السيدة لمأمور وضباط القسم بالشكر على الاهتمام الشديد بحالتها وظروفها .



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