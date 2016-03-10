6 خطوات سهلة تحميك من الإصابة بسرطان القولون

مارس هو شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم الذى يعتبر ثانى سبب رئيسى للوفيات الناتجة عن السرطان، وثالث أنواع السرطان شيوعاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصل عدد المصابين به خلال هذا العام إلى 134 ألف أمريكيا، وفقاً للمعهد الوطنى للسرطان فى الولايات المتحدة.

وأوضح الباحثون فى تقرير نشره الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، مؤخرا عن أن نصف حالات سرطان القولون فى الولايات المتحدة يمكن منعها إذا اتبع الأشخاص ست خطوات مؤكدة للحد من مخاطر هذا السرطان اللعين.

وقال أليس بندر - رئيس برامج التغذية فى المعهد الأمريكى لأبحاث السرطان - أن البحث يشير إلى أن 50% من حالات سرطان القولون والمستقيم فى الولايات المتحدة يمكن منعها كل عام من خلال النظام الغذائى وخفض الوزن والنشاط البدنى.. وقدم الباحثون 6 خطوات سهلة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، هى:

• تقليل محيط الخصر وتخسيس البطن "الكرش" يقلل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، بغض النظر عن وزن الجسم.

>• ممارسة النشاط البدنى المعتدل والذى قد يتمثل فى ممارسة الأعمال المنزلية والتنظيف.

• تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، حيث أثبتت دراسة حديثة، أن كل 10 جرامات من الألياف فى النظام الغذائى اليومى، يقلل خطر الاصابة بسرطان القولون بنسبة 10%.

• الحد من استهلاك اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة، مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم الباردة، حيث اكدت الدراسات أن اللحوم المصنعة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون بمعدل الضعف.

• تجنب شرب الكحول أو الحد من تناوله بما لا يزيد عن كأسين يومياً للرجال وللنساء.

>• تناول المزيد من الثوم، حيث تشير الدلائل إلى أن اتباع نظام غذائى غنى بالثوم يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بمعدل 20%.

وأضاف الباحثون أن مارس هو شهر الوعية بسرطان القولون والمستقيم، وتوصى جمعية السرطان الأمريكية بالحديث مع الطبيب حول فحص سرطان القولون قبل ظهور الأعراض، حيث يكون العلاج أسهل وبقاء المصابين به فى مراحله الأولية أحياء أطول.

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