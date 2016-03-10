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الاشتباه بجسم غريب أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام.. والمفرقعات: البلاغ سلبى

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الاشتباه بجسم غريب أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام.. والمفرقعات: البلاغ سلبى الاشتباه بجسم غريب أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام.. والمفرقعات: البلاغ سلبى
أثار الاشتباه فى جسم غريب البوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام الذعر للمواطنين، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة والتى دفعت بخبراء المفرقعات القيام بعمليات الفحص.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى جسم غريب بحدائق الأهرام، وعلى الفور انتقل العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات والفريق المرافق له، وتبين وجود أكثر من لمبة إضاءة صغيرة ينبعث منها إشارات ضوئية صادرة من إحدى هدايا بابا نويل الحمراء داخل كيس بلاستيك وأسفلها لمبات إشارة، وبذلك يكون البلاغ سلبيا.


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