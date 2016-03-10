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تكريم ياسمين عبد العزيز ونيللي كريم وسميرة سعيد في يوم المرأة

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الخميس 10-03-2016 02:58

في أول ظهور لها بعد قضية السب والقذف التي سبق وأقامتها ضد زين ابنة الفنان هشام سليم، كرمت الفنانة ياسمين عبد العزيز أمس تزامناً مع يوم المرأة العالمي لتبنيها في أفلامها قضايا المرأة، وأقيم الحفل تحت رعاية صندوق "تحيا " واتحاد الإعلاميات العرب واللذان قاما بتوقيع بروتوكول للتعاون بينهما أُثناء الحفل.

وأضفت ياسمين في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مناخ من البهجة نظرا لخفة ظلها.

كرمت في الحفل نفسه أيضاً الفنانات نيللي كريم وحنان مطاوع التي حضرت بصحبة خطيبها والمطربة سميرة سعيد والاعلامية شريهان أبو النجا، وكانت ضمن المكرمات الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي وهيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ونبيله مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

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