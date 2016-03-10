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كيفن هارت يزور أبو ظبي ضمن أضخم جولة عالمية له

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الخميس 10-03-2016 03:32

كشف النجم العالمي كيفن هارت Kevin Hart ، انه سيقدم عرضاً ترفيهياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في مطلع أبريل/نيسان 2016.

ويأتي عرض هارت ضمن جولته العالمية الموصوفة بـ "أكبر عرض في تاريخ فن الستاند آب"، حيث أنه قدّم عرضه الذي يحمل اسم What Now وانطلق في أبريل/نيسان 2015، من مدينة سانت انطونيو بولاية تكساس الأمريكية، في 156 مناسبة بجولة شملت 112 مدينة حتى منتصف يناير/كانون الثاني من العام 2016.

وسيلتقي النجم جمهوره في محطته الشرق أوسطية الوحيدة بجزيرة ياس في أبوظبي، ضمن جولته العالمية التي حطمت أرقاماً قياسيةً في بيع التذاكر في كلٍ من كندا وأمريكا، والتي لا تزال مستمرة، إذ من المقرر أيضاً أن يحيي خلالها عروضاً في بريطانيا وأستراليا وأوروبا وجنوب أفريقيا.

وصرّح المدير التنفيذي لشركة فلاش Flash المنظمة للحفل لصحيفة The National، أن الشركة سعيدة جداً بتنظيم حفل هارت، قائلاً: "الكوميديا نوع من الفن الذي يحبه الجميع، وسبق للشركة أن قدمت أسماء كبيرة في عالم الفكاهة أسعدت الجمهور في أبوظبي، مثل كريس تاكر وكيرت راسل وجيف دونهام".

وأضاف "نحن فرحون لنجاحنا في إحضار هذه الجولة العالمية لـ هارت إلى الشرق الأوسط، فأسلوبه فريد وستكون ليلة سنذكرها لوقتٍ طويل".

يشار الى ان العرض هو من أكثر العروض قوةً بحسب النقاد، حيث سبق لصحيفة New York Times أن وصفته بـ "آلة الكوميديا التي طورتها حضارة متقدمة لغزو الأرض".

 

 

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