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ابنة العامين سرقت مال والدها لتشتري زين مالك

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الخميس 10-03-2016 04:03

هوس الأشخاص بنجومهم المفضلين يدفعهم للقيام بأمور غاية في الغرابة والطرافة، لكن ما قامت به طفلة أمريكية تبلغ من العمر عامين فقط، هو ضرب من الجنون دفع نجمها الى التعليق على فعلتها ووصفها بالـ "ظريفة".

Jules التي لم تكمل الثانية من عمرها، وتعيش مع والديها في ولاية واشنطن،سرقت مبلغ 5 آلاف دولار من خزنة والدها، لـ "تشتري" بها المغني البريطاني الباكستاني الأصل زين مالك Zayn Malik ، على حد تعبيرها.

وكشفت صحيفة الـ Daily mail البريطانية ان عمة الفتاة اكتشفت الأمر وهي في طريقها لإيصال الطفلة إلى الحضانة، حيث لاحظت أن الصغيرة تحمل معها المبلغ داخل حقيبة لحفظ الغذاء، فصّورت الموقف ونشرته على "تويتر".

وعند رؤيتها هذا المبلغ، سألتها "لماذا سرقتِ خزنة والدك؟"، لتجيبها الطفلة صارخةً عدة مرات "أريد زين".

ونقلت صحيفة Metro البريطانية عن العمة قولها، " Jules معجبة بالمغني السابق في فرقة One Direction ولا تأبه كثيراً بباقي أعضاء الفرقة".

النجم العالمي مالك أثاره هذا الموقف وردّ عليه في تغريدة على حسابه على تويتر وعبر عن إعجابه بالطفلة، قائلاً: "هذه الفتاة ظريفة جداً".

 

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