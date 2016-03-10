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السيسي وزعماء19 دولة يشهدون البيان الختامي لمناورات رعدالشمال بالسعودية

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السيسي وزعماء19 دولة يشهدون البيان الختامي لمناورات رعدالشمال بالسعودية السيسي وزعماء19 دولة يشهدون البيان الختامي لمناورات رعدالشمال بالسعودية

وملك

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزعماء ورؤساء 19 دولة، البيان الختامي لمناورات (رعد الشمال) فى حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحضر البيان الختامي كذلك ، الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، وعبدالله الثاني ملك الأردن، وحمد بن خليفة ملك البحرين، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السوداني عمر البشير.

وتشمل الـ 20 دولة المشاركة في تدريبات رعد الشمال، السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن والسودان، وعدد من الدول العربية والإسلامية.

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