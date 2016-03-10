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محافظ دمياط يبحث مجالات التعاون بين المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية

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محافظ دمياط يبحث مجالات التعاون بين المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية محافظ دمياط يبحث مجالات التعاون بين المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع اللواء محمد عبد الباقى محمد فؤاد مدير عام شركة العليا التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية إمكانية التعاون مع المحافظة فى عدد من المجالات التنموية والخدمية وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد والعقيد جوزيف ملاك اسكندر المستشار العسكرى لمحافظة دمياط.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظ دمياط، اليوم، أن المحافظ أكد على الدور الهام والوطنى لجهاز الخدمة الوطنية فى دعم المشروعات الاقتصادية والخدمية حيث عرض إمكانية التعاون فى تطوير وتنمية المزرعة السمكية الخاصة بالمحافظة فى منطقة الرطمة موضحا أن المزرعة تفتقد إلى الكوادر والخبرات الفنية وأن عملية التطوير تحولها إلى مزرعة نموذجية لتعد أحد المشروعات القومية فى تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتنمية الاقتصادية.

وأوضح اللواء محمد عبد الباقى أنه توجد شركة للاسماك ضمن شركات جهاز الخدمة الوطنية يتولاها اللواء حمدى بادين وأنه يمكن دعوته لزيارة المزرعة وبحث إمكانية وآلية تطويرها.

كما أشار المحافظ إلى دور الجهاز فى فتح مراكز لتوزيع السلع الغذائية والتى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى الحد من ارتفاع الأسعار وأنه يأمل التوسع فى هذه المراكز فى قرى ومدن دمياط لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمتتجات الغذائية.

وتم خلال اللقاء بحث مشروع القرى الأكثر احتياجا والذى ينفذ فى 3 قرى بدمياط وهى قرية الرحامنة بمركز فارسكور وقرية اللوزى بمركز كفر سعد وقرية السواحل بمركز كفر البطيخ حيث كلف المحافظ السكرتير العام المساعد والمستشار العسكرى بحصر الخطوات والإجراءات التى تمت بالمشروع لاستكمال أعمال التطوير بالقرى.

كما تناول المحافظ طريق شطا / بورسعيد والذى يتم رصفه وتوسعته بطول 7 كم وعرض 11.5 متر لكل حارة حيث طلب المحافظ تعاون جهاز الخدمة الوطنية فى تخطيط الطريق واستكمال النيوجيرسى ووضع العلامات الإرشادية بما يضيف لمسة حضارية على هذا الطريق باعتباره طريقا حيويا لمدخل مدينة دمياط العاصمة.

وأعرب اللواء محمد عبد الباقى عن سعادته بزيارة محافظة دمياط والتى تقدم نموذجا متميزا كمحافظة اقتصادية واعدة لافتا أنه سوف يطلع مدير جهاز الخدمة الوطنية بما تم طرحه فى هذا اللقاء لتحديد مجالات وسبل التعاون بين المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية.


>توريد وجبات التغذية المدرسية بالمنوفية بالاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

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