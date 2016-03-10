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البنتاجون:مقتل 10 مسلحين فى عملية عسكرية "أمريكية صومالية" ضد حركة الشباب

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البنتاجون:مقتل 10 مسلحين فى عملية عسكرية "أمريكية صومالية" ضد حركة الشباب البنتاجون:مقتل 10 مسلحين فى عملية عسكرية "أمريكية صومالية" ضد حركة الشباب

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جيف ديفيس الخميس، أن العملية التى نفذتها قوات صومالية بمشاركة أمريكية ضد حركة الشباب بالقرب من العاصمة مقديشيو بالصومال، أسفرت عن مقتل 10 مسلحين على الأقل من الحركة.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى ديفيس قوله " أن القوات الأمريكية أسهمت بدور استشارى فى تنفيذ العملية، والتى تمثل فى عمليات نقل بالمروحيات، ورافقت القوات الصومالية، مشيرا إلى أنها لم تنفذ أى مهام هجومية قتالية.

ومن جانبه، رجح مسؤول استخباراتى صومالى مقتل قيادى متشدد كانت تستهدفه الغارة، مشيرا إلى وجود صعوبة فى القبض على ذلك القيادى لأنه كان يحاط بمقاومة شديدة، من دون إعطاء تفاصيل عن هويته.

وكانت مصادر محلية صومالية أفادت أمس بأن قوات أجنبية شنت هجوما ضد حركة الشباب الصومالية فى مدينة أوديجلى، على بعد نحو 50 كلم غربى العاصمة مقديشيو وأسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل من عناصر الحركة.
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