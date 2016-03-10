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حاكم دبى يشارك فى حفل ختام مناورات رعد الشمال

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حاكم دبى يشارك فى حفل ختام مناورات رعد الشمال حاكم دبى يشارك فى حفل ختام مناورات رعد الشمال
وصل ميدان الحفل الختامى لتمرينات رعد الشمال "حفر الباطن" اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى لحضور المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكرى للقوات المشاركة فى التمرين.

وكان فى استقباله بمطار قاعدة الملك سعود بالقطاع الشرقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.


>- بدء فعاليات ختام مناورات "رعد الشمال" فى السعودية بحضور الرئيس السيسي
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- السيسى يصل مقر المناورة الختامية لـ"رعد الشمال" بالسعودية
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- الملك سلمان بن عبد العزيز يصل ميدان تمرين "رعد الشمال"
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-السيسي يحضر اليوم البيان الختامى لمناورات "رعد الشمال" بالسعودية
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- هاشتاج "رعد الشمال" يحلق فى سماء "تويتر" بعد وصول السيسى للسعودية
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- الملك سلمان يلتقى السيسى ويقيم مأدبة عشاء للوفود المشاركة فى"رعد الشمال"
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- أخبار السعودية اليوم.. قادة عرب يشهدون ختام مناورات "رعد الشمال"
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-الملك سلمان يقيم مأدبة عشاء للسيسى ورؤساء الدول المشاركة فى "رعد الشمال"
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