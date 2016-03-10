حاكم دبى يشارك فى حفل ختام مناورات رعد الشمال

وصل ميدان الحفل الختامى لتمرينات رعد الشمال "حفر الباطن" اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى لحضور المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكرى للقوات المشاركة فى التمرين.

وكان فى استقباله بمطار قاعدة الملك سعود بالقطاع الشرقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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