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بدء فعاليات ختام مناورات "رعد الشمال" فى السعودية بحضور الرئيس السيسي

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بدء فعاليات ختام مناورات "رعد الشمال" فى السعودية بحضور الرئيس السيسي بدء فعاليات ختام مناورات "رعد الشمال" فى السعودية بحضور الرئيس السيسي
بدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات ختام مناورات "رعد الشمال 2016" بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد الفتاح ، وعدد من قيادات الدول العربية والإسلامية المشاركة، وذلك بمدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة "حفر الباطن" بالمنطقة الشمالية بالمملكة العربية .

ومن المقرر أن تجرى القوات المشاركة فى تدريب "رعد الشمال" اليوم التدريب الختامى، الذى تشارك فيه 20 دولة عربية وإسلامية، بحضور عدد من قادة الدول فى مدينة الملك خالد العسكرية شمالى السعودية.

ويشارك فى هذا التدريب 300 ألف عسكرى من 14 دول عربية و6 دول إسلامية من قارتى آسيا وإفريقيا، ويتوزع التدريب على قوات برية وبحرية بهدف رفع جاهزيتها على طرق الحشد والتنقل والتنظيم بين حدود الدول.

يشار إلى أن الدول المشاركة فى التدريب إضافة إلى السعودية، تشمل: والإمارات والأردن والبحرين والسنغال والسودان والكويت والمالديف والمغرب وباكستان وتشاد وتونس وجزر القمر وجيبوتى وسلطنة عمان وقطر وماليزيا وموريتانيا وموريشيوس، إلى جانب قوات درع الجزيرة.


>السيسى يصل مقر المناورة الختامية لـ"رعد الشمال" بالسعودية

الملك سلمان بن عبد العزيز يصل ميدان تمرين "رعد الشمال"

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مصر 365

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