مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم 5 سيارات أعلى دائرى المنيب

تسبب حادث تصادم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أعلى دائرى المنيب، الوصلة الجديدة بين 5 سيارات فى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه إلى المعادى، وانتقل رجال المرور إلى المكان والعقيد إبراهيم حسين والمقدم محمد عبد الهادى ضباط إدارة الحماية المدنية بالجيزة، وتبين اصطدام 3 سيارات نقل ثقيل واثنين ملاكى، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود حادث تصادم أعلى دائرى المنيب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين ارتطام ثلاث سيارات نقل ثقيل إحدها محملة بمنتجات سينا كولا، نتج عن الحادث سبعة مصابين ومتوفى سائق إحدى سيارات النقل، وسبب الحادث قيام سيارة نقل بقذف حمولتها من قشر البرتقال على الطريق القادم من الدائرى إلى وصلة المنيب، والتلفيات كثيرة وحادث مروع نتيجة التزلج من جراء قشر البرتقال، وانتقلت سيارات المحافظة، وتمت إزالة حطام الحادث، كما تبين أن من ضمن السيارات المحطمة بسبب الحادث سيارة مدرب حراس مرمى منتخب مصر الكابتن أحمد ناجى الذى أصيب بإصابات طفيفة نتيجة الحادث.