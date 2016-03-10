أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية تضبط 23 قضية تهرب ضريبى بقيمة 69 مليون جنيه خلال 24 ساعة

Google+ Print
الداخلية تضبط 23 قضية تهرب ضريبى بقيمة 69 مليون جنيه خلال 24 ساعة الداخلية تضبط 23 قضية تهرب ضريبى بقيمة 69 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية من ضبط (23) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 69,856,700 جنيه.

وتم ضبط ( 6 ) قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجارى عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وضبط ( 34 ) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ ( 22 ) أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365