الداخلية تضبط 23 قضية تهرب ضريبى بقيمة 69 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية من ضبط (23) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 69,856,700 جنيه.

وتم ضبط ( 6 ) قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجارى عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وضبط ( 34 ) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ ( 22 ) أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.