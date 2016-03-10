حبس عاطل 4 أيام لإحرازه بندقية آلية بدون ترخيص فى سوهاج

أمر المستشار محمود شرف الدين رئيس نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية ياسر سعد، بحبس المتهم "سيد.ن.م" 31 سنة عاطل، ومقيم بقرية جزيرة شندويل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن إحراز المتهم بندقية بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته البندقية الآلية، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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