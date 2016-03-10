بالصور.. الأم المثالية بالمنيا تناشد المسئولين بتوفير سيارات للمعاقين

قالت سهير عبد الحميد عمر أبو زيد رئيس قسم الدفاع الاجتماعى بإدارة التضامن الاجتماعى ببنى مزار وخبيرة أحداث التى حصلت على المركز الأول فى مسابقة الأم المثالية بالمنيا، لـ"لليوم السابع"، إن لديها 5 أبناء هم "نها سيد مصطفى" حاصلة على ليسانس آداب و"مها" حاصلة على ماجستير فى القانون العام بالإضافة إلى 3 تواءم "إبراهيم "طالب بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بآداب المنيا و"محمد" طالب بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بالكلية وحسام بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام.

وتقول سهير أن زوجها سيد مصطفى حسن كان يعمل محاسب بالتأمينات الاجتماعية وتوفى منذ 8 أعوام أن البداية كانت عند إنجاب طفلتين "مها ونهى" ورغبت فى إنجاب الولد ولكن المفاجأة كانت اننى وضعت 3 تواءم إبراهيم ومحمد وحسام، وأصيب محمد وحسام منذ الطفولة بعدم لقدرة على المشى بعد شهور قليله من ولادتهم، حيث بدأ المرض يظهر فى الشهر الثامن من عمر الاثنين وأخذت فترة كبيرة للبحث عن علاجهم رغم أن الأطباء حطمونى بكلمة ملهمش علاج ممفهمش حاجة.

وأضافت ذهبت لأكبر الأطباء فى مصر لتشخيص حالتهما أو العلاج دون جدوى فما كان إلا أن اهتم بهم أكثر من ناحية التعليم حتى توفى زوجى عام 2008 وكانت تلك هى الصدمة الكبيرة.

وأكملت حديثها قائلة: إننى بدأت أعمل على تربية الأبناء حتى حصلوا جميعا على مؤهلات عليا وكان القدر اقرب أن يرحمنى بالمفاجأة التى أعطاها الله لى وهى التفوق العقلى والأفكار العلمية لدى التوائم محمد وحسام اللذان توصلا إلى تنفيذ كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة وكنت أشجعهم كثيرا حتى حصلوا عل أفضل المراكز العلمية فى البحث العلمى وكان منها مركز أول على مستوى المحافظة والمركز الرابع على مستوى الجمهورية وشهادة تقدير من أمريكا من جامعة بيل للعلوم والهندسة وهى الجامعة المصنفة رقم 8 على العالم. وكانت المفاجأة الأخرى أن التوأم الثالث إبراهيم بدأ يعمل فى سن 14 سنة وتحمل معى أعباء المعيشة.

وأشارت سهير إلى أن عددا من زملائها فى العمل قاموا بالتقديم لها فى مسابقة هذا العام، وأكدوا أنها تستحق الجائزة عن صدق وعزيمة، وخاصة بعد وفاة زوجها منذ عدة سنوات وقيامها بالاعتناء بأبنائها واستكمالهم لتعليمهم جميعا.

كما وجهت الأم التحية لكل أمهات مصر، وطالبت المسئولين بالاهتمام بأبنائها وجميع الحالات التى تشبههم، وأكدت انهم تقدموا عدة مرات لتخصيص سيارة لذوى الإعاقة لتسهيل تنقلهم وتخفيفا لأعباء التى تواجهها بسبب المصاريف الكثيرة فى تأجير سيارات لهم.



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