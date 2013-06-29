أطباق العروس: "مفتاح القلب لقمة"

"أطهو لكَ" Cooking for you عنوان ترفعه عروس في العشرينيات من عمرها، دخلت القفص الذهبي منذ مدّة وجيزة، فأرادت من خلال تقديم وصفات شهية أن تقول لجميع شابات اليوم، ولا سيما العاملات منهن واللواتي لا يمتلكن الوقت الكافي لدخول المطبخ أو يعتبرن ذلك من الأمور المزعجة، أن بإمكانهن تحضير أشهى الأطباق لأزواجهن بدون أن يأخذ ذلك الكثير من أوقاتهن.

حماستها للعمل في المطبخ كانت زائدة، تنبع من حبها الشديد لزوجها، خصوصاً أن "مفتاح القلب لقمة" كما تقول.

استقبلت "سيدتي" بفرح عارم، وأسرّت أن الطعام الذي تحضّره يكون ممزوجاً بالحب، مشدّدة على ضرورة الإهتمام بالطبخ وإيلائه حيزاً في حياة كل شابة دخلت حديثاً الحياة الزوجية، وأشارت إلى أنّ كسر حاجز الخوف من المطبخ يبدأ بخطوة.

العروس تقدّم لك وصفات شهية، بعضها عصري وبعضها الآخر تقليدي ينتمي إلى مطبخ الجدّة، لكن يجمع بينها المذاق اللذيذ.

سلطة المعكرونة والسلطعون

المقادير:

- 500 غرام من معكرونة "فوزيلي" الملوّنة Pasta Fussilli

-حبة متوسّطة الحجم من الفليفلة الحمراء

-حبة متوسّطة الحجم من الفليفلة الخضراء

-حبة متوسّطة الحجم من الفليفلة الصفراء

- 5 حبات كبيرة الحجم من الجزر

-250 غراماً من أصابع السلطعون Crab sticks

- كوب من أوراق الكزبرة الخضراء

للصلصة:

- ملعقتان كبيرتان من خردل "ديجون"

-100 ملليلتر من عصير الليمون الحامض

-100 ملليلتر من زيت الزيتون

- قليل من السكر

- رشة من النعناع المجفف

- ملح، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1- تسلق المعكرونة بالماء المغلي المضاف إليه الملح ورشّة من الزيت على النار، لحوالي 8 دقائق.ثم، توضع جانباً لكي تبرد.

2- في أثناء سلق المعكرونة، تقطّع حبات الفليفلة الملوّنة والجزر إلى شرحات رفيعة، وتفصل أصابع السلطعون لكي تصبح كالشعيرات.

3- يخلط كلّ من المعكرونة الباردة، مع الفليفلة الملوّنة والجزر وأصابع السلطعون، ثم تضاف الكزبرة.

4- لإعداد الصلصة:تحضّر الصلصة عبر مخلط الخردل مع الليمون لحامض، فزيت الزيتون، مع التحريك المستمر بواسطة الملعقة، ثم ينثر كلّ من السكر والنعناع والملح.

5- تسكب الصلصة على طبق السلطة، أو تُقدّم في وعاء منفرد إلى جانبه.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).

الأرضي شوكي المحشوّة بالجبن

المقادير:

-9 حبّات من الأرضي شوكي المقشّرة والمحضرة للطهو (يمكن الحصول عليها مجمّدة جاهزة من السوبرماركت أو شرائها طازجة والعمل على تفريغها)

-4 ملاعق كبيرة من من زيت الزيتون

-حبتان من البصل الأبيض المفروم

-ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

-12 حبة كبيرة الحجم من الفطر الأبيض الطازج

-200 غرام من جبن "إيمانتال" Emmental المبشور

-نصف باقة من البقدونس

-ملعقة صغيرة من الأعشاب

-نصف كوب من جبن "بارميزان" المبشور، للتزيين

طريقة التحضير:

1- إذا كانت أقراص الأرضي شوكي مجلّدة، فهي تحتاج إلى إذابة الجليد عنها، أمّا إذا كانت طازجة، فإنها تحتاج إلى سلق بالمياه المضاف إليه الملح حتى تنضج.

2 -تُضاف ملعقتين من زيت الزيتون في صينية مسطحة كبيرة خاصّة بالفرن، وتضاف إليها أقراص الأرضي شوكي، وتدخل إلى الفرن لمدة 15 دقيقة، وذلك على حرارة 180 درجة مئوية.

3 -يُقلى البصل المفروم مع الكميّة المتبقيّة من زيت الزيتون حتى يلين، ثم ينثر الملح والفلفل الأسود.

4- في الخلاط الكهربائي، يضاف كلّ من البصل المقلي والفطر وجبن "إيمانتال" المبشور وأوراق البقدونس والأعشاب، وينثر الملح والفلفل الأسود. وتضرب هذه المقادير حتى يتشكّل خليط ناعم ومتجانس.

5- تنزع صينية الأرضي شوكي من الفرن، ويوزّع الخليط على الأقراص.

المعكرونة مع الصلصة الحمراء والباذنجان

المقادير:

-500 غرام من معكرونة "بيني" Penne

-حبة متوسطة الحجم من الباذنجان

-50 ملليلتراً من زيت الزيتون

-3 فصوص من الثوم المدقوق

-علبتان من الطماطم المقطّعة والمنكهة بالصعتر

-3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

-كيس من أوراق الحبق الطازجة

-100 غرام من جبن "بارميزان" المبشور

-ملح، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1- تسلق المعكرونة في طنجرة تحتوي على كمية وافرة من الماء المغلي المضاف إليه الملح ورشّة من الزيت، وترفع عن النار قبل أن تنضج بصورة تامّةً.

2- يقطّع الباذنجان إلى مكعبات، ويشوى في الفرن مع قليل من زيت الزيتون.

3- يقلى الثوم المدقوق في مقلاة حتى يذبل، تسكب علبتي الطماطم ومعجون الطماطم فوقه ويقلّب هذا الخليط لدقيقتين، ثم تضاف قطع الباذنجان المشوية اليه وتحرّك لدقيقة.

4- يرفع هذا الخليط عن النار، ويضاف إلى المعكرونة المسلوقة، ويوضع الحبق الطازج فوقه.

5- طريقة التقديم:يوزّع هذا الخليط في طبق التقديم، ويسكب جبن "بارميزان" المبشور على سطحه، وهو ساخن.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).

حلوى جدتي

نوع من الحلويات السهلة التي كانت تعدّها جدّتي لنا، صغاراً.تمتاز بسهولة تحضيرها وبمكوّناتها البسيطة ومذاقها اللذيذ.

المقادير:

-8 سندويشات من الخبز الإفرنجي المقطّع إلى شرحات

-ملعقتان صغيرتان من الزبدة

-لتر من الحليب كامل الدسم

-كوب ونصف الكوب من السكر

-فنجان قهوة من ماء الزهر

-فنجان قهوة من ماء الورد

-قليل من مربى زهر الليمون، للتزيين

-فستق حلبي ناعم، للتزيين

طريقة التحضير:

1- تفصل قشور شرحات الخبز، وتدهن صينية من الزجاج أو الفخار بقليل من الزبدة وتوزّع عليها هذه الشرحات.

2- يخلط الحليب والسكر وماء الزهر والورد، في قدر توضع على النار، لمدّة 15 دقيقة.

3- بعد أن يغلي الحليب قليلاً، تضاف إليه الكميّة المتبقية من الزبدة، ثم يسكب هذا الخليط فوق الخبز حتى يتشربه.

4- توضع الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وذلك حتى يجفّ الحليب ويشكل الخبز قشرة ذهبية.

5- طريقة التقديم:يزيّن هذا الطبق بمربى زهر الليمون والفستق المبشور.ويقدّم ساخناً، أو بارداً.

6- طريقة التقديم:تزين الصينيّة بجبن "بارميزان" المبشور، ثم تدخّل مجدّداً إلى الفرن لمدّة ربع ساعة أو حتى ذوبان الجبن.ويقدّم هذا الطبق دافئاً، كمقبلات لذيذة.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).