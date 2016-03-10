أول وفد طلابى من جامعة أسوان يزور جامعات السودان اليوم

يتوجه وفد طلابى من جامعة أسوان، مكون من 29 طالباً وطالبة، و6 مشرفين، اليوم الخميس، إلى دولة السودان، للمشاركة فى أنشطة المسرح الطلابى بالسودان، بفريق منتخب كورال الجامعة.

يترأس الوفد الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك للمشاركة فى أنشطة المسرح الطلابى بالسودان، ضمن برتوكول التعاون بين الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالسودان وجامعة أسوان، بهدف المشاركة الطلابية فى كافة الأنشطة الطلابية المختلفة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.

وأكد الدكتور منصور كباش، أن جامعات السودان تعد امتداد طبيعى لجامعة أسوان، والتى تمثل حلقة الوصل والبوابة العلمية والبحثية لجامعات السودان والتبادل المعرفى فى مناحى المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التفاعل المشترك للأنشطة الطلابية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أن الجامعة تعمل من خلال هذه الزيارات الطلابية على التوأمة والمشاركة الدائمة لتبادل الخبرات العلمية والمشاركة الطلابية بكافة الأنشطة بالجامعة، وتعد هى الزيارة الأولى لطلاب جامعة أسوان إلى جامعات السودان، وذلك لتجسيد عمق العلاقة بين جامعة أسوان وجامعات السودان.



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