بالفيديو..صيادو كفر الشيخ يستغيثون بالرئيس لإنقاذ "البرلس" من التعديات

تعانى المنطقة الشمالية بمحافظة كفر الشيخ من تعديات على أراضى الدولة، وتناقص منسوب بحيرة البرلس بصورة كبيرة فى ظل تقاعس المسئولين بالمحافظة ،خاصة مسئولى الثرة السمكية ، وتعددت الدعاوى القضائية أمام القضاء الإدارى بكفر الشيخ، لإنقاذ البحيرة، وأراضى أملاك الدولة ضد المتعدين الذين لا يجدون من يقف فى وجوههم.

قال ممدوح عيجيزوا " صياد" إنه أقام عدد من الدعوى القضائية ضد المتعدين على بحيرة البرلس، والمتهمين بإهدار الثروة السمكية بالقضاء الإدارى بكفر الشيخ، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذ البحيرة ،وعودة أراضى الدولة التى بعودتها تجلب للدولة مليارات الجنيهات تسيطر عليها "عصابة لا يعنيها إلا مصلحتهم الشخصية" .

وأضاف "عجيزوا" أن بوغاز البرلس كان على فتحتين على مساحة 115 فدانا ، " وللأسف الشديد تم التعدى عليه وتجفف جزءا منه، وتحولت لمبانى منها - أرض الجونة حالياً -، كما تم تنفيذ ميناء الصيد على بوغاز البرلس، لم يتبق منه إلا عدة أمتار فقط، لا يطلق عليها كلمة "بوغاز"، مشيراً إلى أنه أقام دعاوى قضائية ضد الفساد الذى يعج بالبحيرة والقضية يتم تداولها فى المحاكم منذ 7 سنوات كاملة دون جدوى .

وأضاف :"تم تخصيص 8 آلاف فدان لإقامة مدينة صناعية متكاملة على شاطئ البحر أيام الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ السابق، وفاجئنا بأحد أهالى البرلس يدعى امتلاكه لألف فدان و5 فدادين باعتهم له هيئة الثروة السمكية وتم تجفيفها واستقطاعها من البحيرة وهى أملاك دولة، فالبحيرة كانت مساحتها 300 ألف فدان والآن أصبحت حوالى 70 ألف فدان، والمتهم الأول هيئة الثروة السمكية".

وأوضح أن هيئة الثورة السمكية تؤجر الأرض وبعد عدة سنوات يضع مستأجروها أيديهم عليها، ويتم تجفيفها بعد أن كانت مزارع سمكية ،وتقام عليها الأبنية المتعددة، وتابع:طالما كان هناك من يصمت على التعديات فلن تعود البحيرة لسابق عهدها إلا إذا أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تتولى القوات المسلحة مسئولية إدارة البحيرة ،فنحن نثق تماماً فى رجال القوات المسلحة".

فيما قال إبراهيم هدهد " صياد " إن بحيرة البرلس كانت أفضل من بحيرة المنزلة، متابعا :"للأسف المسئولون يهتمون بها ويهملون بحيرة البرلس، فكان أجدادنا يعملون بها ولكن سيطر عليها الآن البلطجية ، فى ظل استمرار عمليات التجفيف فى كافة جهات البحيرة، ونحن نشعر باليأس، وكنا نرفض السفر للخارج لكثرة خيرات البحيرة، أما الآن أصبحت البحيرة طاردة لشباب البرلس".

وأضاف "هدهد" ، :"نطالب الرئيس بإقامة بوغاز جديد ببحيرة البرلس، لتسهيل عملية المد والجذر من البحر المتوسط لتعود أسماك البحر للبحيرة، لأن البوغاز الحالى سيطر عليه مافيا الأراضى عدد من أصحاب المراكب ".

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