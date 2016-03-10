طائرات التحالف العربى تقصف مواقع فى العاصمة اليمنية ونهم وخولان

>استأنف طيران دول التحالف العربى قصف مواقع للمليشيات فى العاصمة صنعاء بعد توقف استمر عدة أيام كانت عمليات القصف مركزة على المديريات الشرقية لمحافظة صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر الحفا جنوب شرق صنعاء وسمع دوى انفجار كبير يعتقد أنه ناجم عن قصف مخازن الذخيرة فى الجبل.

كما استهدفت الطائرات تجمعات المليشيات فى مناطق نقيل بن غيلان ومسورة والمدفون والمدراج وغرب جبل الشبكة بمديرية نهم شمال شرق صنعاء.

وشهد محيط جبل الشبكة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات التى تحاول استعادة أى موقع من التى خسروها فى المديرية دون جدوى.

كما قصفت الطائرات مواقع للمليشيات فى مديرية خولان شرق صنعاء، وقامت الطائرات بالتزامن مع عمليات القصف بالتحليق فى سماء العاصمة ومديرياتها استمر حتى ساعة بعد فجر اليوم الخميس.

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