وزراء خارجية السودان والبحرين يصلوا القاهرة لحضور اجتماعات الخارجية العرب

>استقبل مطار القاهرة الدولى يوسف بن علوى وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان قادما من بلاده على متن طائرة خاصة، وإبراهيم غندور وزير خارجية السودان والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين قادمًا على متن طائرة خاصة من بلاده للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ145 للمجلس الوزارى لجامعة الدول العربية التى تبدأ اليوم الخميس.

وتبحث الدورة الـ145 لمجلس جامعة الدول العربية الإعداد للقمة العربية المقبلة فى دورتها السابعة والعشرين والمقرر عقدها فى موريتانيا ومجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة وقضايا العمل العربى المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

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