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خالد عبد العزيز يلتقى اليوم أعضاء مجلس النواب وأمناء شباب الأحزاب

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خالد عبد العزيز يلتقى اليوم أعضاء مجلس النواب وأمناء شباب الأحزاب خالد عبد العزيز يلتقى اليوم أعضاء مجلس النواب وأمناء شباب الأحزاب
يلتقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، أمناء شباب الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلس النواب تحت سن 35 سنة، والذين يبلغ عددهم 59 نائباً، ومعاونى الوزراء تحت سن 40 سنة بمركز شباب الجزيرة، وذلك فى إطار جلسات الاستماع الخاصة بعقد منتدى الحوار الوطنى للشباب، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 9 يناير 2016 بمناسبة الإعلان عن عام 2016 عاماً للشباب المصرى.

ويتناول اللقاء مقترحات الشباب فى الخطة التنفيذية التى تقترحها الوزارة لإجراء الحوارات الخاصة بالمنتدى فى كافة محافظات الجمهورية، والتى يبلغ عددها 375 منتدى، والأدوار المختلفة التى يمكن أن تقوم بها الأحزاب والنواب الشباب والوزارات المختلفة فى عملية الحوار، وأهم القضايا التى يرغب الشباب فى مناقشتها والتركيز عليها تمهيداً لطرح وثيقة متكاملة يتم عرضها فى المؤتمر الوطنى للشباب الذى سيتم تنظيمه فى مدينة شرك الشيخ خلال سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن جلسات الاستماع السابقة ضمت ممثلين لبعض الجمعيات الأهلية والنقابات والمجالس القومية، مثل المجلس القومى للمرأة والطفل وذوى الإعاقة، وأبرز مراكز الفكر والبحوث فى ، مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية وغيرها، بجانب القيادات التنفيذية والشابة من وزارة الشباب.

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