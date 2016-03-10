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السيسي يحضر اليوم البيان الختامى لمناورات "رعد الشمال" بالسعودية

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السيسي يحضر اليوم البيان الختامى لمناورات "رعد الشمال" بالسعودية السيسي يحضر اليوم البيان الختامى لمناورات "رعد الشمال" بالسعودية
يحضر الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، البيان الختامي لمناورات (رعد الشمال) فى حفر الباطن بالمملكة العربية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، وعبدالله الثاني ملك الأردن، وحمد بن خليفة ملك البحرين، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السوداني عمر البشير.
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