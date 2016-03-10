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شرطة التموين تضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

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شرطة التموين تضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء شرطة التموين تضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء
تمكنت شرطة بوزارة الداخلية من ضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة "سولارـ بنزين" قبل تهريبهم إلى السوق السوداء.

وضبطت أجهزة الأمن 12 كيلو لحوم وأسماك فاسدة قبل طرحها فى الأسواق، بهدف تحقيق الربح السريع، مما يضر بصحة المواطنين.

وشدد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين على ضرورة استمرار الحملات التموينية وتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.


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