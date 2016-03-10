شم وانسى.. استنشاق أكسيد النيتروز أحدث علاج لنسيان الذكريات المؤلمة

كشفت دراسة علمية حديثة نتائج جديدة ومثيرة تمثلت فى أن استنشاق أكسيد النيتروز بعد الحدث الأليم قد يساعد على الحد من تراكم الذكريات المؤلمة فى المخ.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها مجلة الطب النفسى البريطانية أن اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) أمر شائع، ويؤثر على نحو 5٪ من الرجال وما بين 10% و12٪ من النساء خلال وقت ما من حياتهم، ويكون مرتفعاً بشكل خاص بين ضحايا الاغتصاب، حيث تواجه ما بين 60-80٪ من المغتصتبات اضطرابات ما بعد الصدمة.

وأشار الباحثون إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة فى كثير من الأحيان ينتج عنه ألم وتراكم ذكريات سيئة تدخل بشكل عفوى إلى الذهن بعد الحادث المزعج.

ولتأكيد نتائج الدراسة قدم الباحثون جهاز التنفس لمجموعة تضم أكثر من 50 من البالغين لمدة 30 دقيقة، وعرضّوا نصفهم لتنفس مزيج من أكسيد النيتروز والأكسجين، بينما تنفس النصف الباقى الهواء النقى.

ووجد الباحثون برئاسة الدكتور رافى داس من جامعة لندن ببريطانيا، انخفاض فى معدل اضطراب ما بعد الصدمة وتراكم الذكريات المؤلمة عند اللذين استنشقوا أكسيد النيتروز بمعدل 50% مقارنة بالذين استشقوا هواءً نقياً.

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