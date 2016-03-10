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"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والطقس معتدل نهارا بارد ليلا

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"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والطقس معتدل نهارا بارد ليلا "الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والطقس معتدل نهارا بارد ليلا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخرة.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تنشط الرياح الغربية على معظم أنحاء البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى القاهرة 18 27 الإسكندرية 12 22 مطروح 12 21 بورسعيد 16 22 دمياط 15 22 بلطيم 14 23 الإسماعيلية 14 28 السويس 13 28 العريش 11 23 نخل 09 25 طابا 10 25 الطور 15 25 مرسى علم 16 27 الغردقة 15 29 شرم الشيخ 17 28 رفح 10 22 كاترين 06 21 سيوة 12 27 المنيا 13 29 الفيوم 14 29 رأس سدر 13 23 أبوسمبل 15 33 وسط الدلتا 18 27 أسيوط 15 30 سوهاج 13 31 الأقصر 14 35 أسوان 17 36 شلاتين 16 30 حلايب 15 29 الوادى الجديد 10 29 قنا 13 33 نويبع 17 28 السلوم 12 20 .

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