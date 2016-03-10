صحة المرأة والجديد فى علاج فيروس "سى" بمؤتمر قسم الباطنة بطب الأزهر

يعقد قسم الباطنة بطب الأزهر مؤتمره السنوى الخامس اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة والدكتور أحمد سليم عميد طب الأزهر.

وقال الدكتور حافظ عبد الحفيظ أستاذ الباطنة والحساسية ورئيس المؤتمر أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة خلال المؤتمر، ومنها أمراض الحساسية المزمنة وعلاقتها بالبيئة المحيطة والجديد فى علاج فيروس "سى" وتشخيص وعلاج مرض الذئبة الحمراء.

من جانبه أوضح الدكتور عبداللاه حسين الصادق أستاذ الباطنة والغدد الصماء أن الجلسة الختامية للمؤتمر ستناقش كل ما يتعلق بصحة المرأة، ومنها هشاشة العظام واعتبارات الحمل والولادة والرضاعة لمريضات السكر، واضطرابات الغدة الدرقية أثناء الحمل.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة الأمراض الباطنة بطب الأزهر وعين شمس ومعهد السكر، وذلك دعما لمبدأ التعليم الطبى المستمر والإطلاع على أحدث طرق التشخيص والعلاج وتبادل الخبرات بين مختلف فروع الأمراض الباطنة.