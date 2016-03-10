لو جعان امشى.. المشى يحارب الجوع ويتفوق على الرجيم فى علاج السمنة

كشفت دراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة لوفبرا البريطانية عن نتائج جديدة ومثيرة تساهم فى مكافحة الجوع والحد من كمية الطعام التى يتناولها الإنسان، وبالتالى المساهمة فى علاج السمنة وفرط الوزن.

وتوصل الباحثون إلى أن المشى السريع يساهم فى تقليل السعرات الحرارية والتخلص من الوزن الزائد بفاعلية أكبر من إتباع أنظمة الرجيم المشددة.

وأوضح القائمون على الدراسة أن المشى يساهم فى الحد من الشعور بالجوع، ويقلل كميات الأطعمة التى يتناولها الإنسان بمقدار الثلث تقريبا، نظرا لفاعليته فى الحد من مستويات هرمون الغريلين، المعروف باسم هرمون الجوع.. ونشرت هذه النتائج المجلة الطبية " Medicine & Science in Sports and Exercise" خلال شهر مارس الجارى.

يذكر أن المشى له فوائد صحية عديدة حسب أحدث الدراسات، فهو يساهم فى تعزيز الإبداع والحد من الضغوط النفسية وتحسين مستوى النشاط كما يخفض مستويات السكر ويعمل على تحسين الحالة النفسية بجانب الكثير من الفوائد الأخرى.

10 فوائد مذهلة للمشى.. يعزز قدرتك على الإبداع والابتكار.. ويقلل الإحساس بالقلق والتوتر.. ويخفض ضغط الدم ومستويات السكر فيه.. ويحد من فرص الإصابة بالبرد والأنفلونزا ويقوى ذاكرتك

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