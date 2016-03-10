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"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهمى محاكمة مرسى بـ"التخابر مع قطر"

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"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهمى محاكمة مرسى بـ"التخابر مع قطر" "الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهمى محاكمة مرسى بـ"التخابر مع قطر"
تستكمل اليوم الخميس، الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، بالاستماع لمرافعة دفاع المتهم السابع "أحمد إسماعيل ثابت"، وسماع شهادتين.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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