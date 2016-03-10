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هاشتاج "رعد الشمال" يحلق فى سماء "تويتر" بعد وصول السيسى للسعودية

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هاشتاج "رعد الشمال" يحلق فى سماء "تويتر" بعد وصول السيسى للسعودية هاشتاج "رعد الشمال" يحلق فى سماء "تويتر" بعد وصول السيسى للسعودية
حلق هاشتاج "رعد الشمال"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الخميس، واحتل صدارة الأكثر تداولاً بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، وذلك بعد ساعات من استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة ورؤساء وفود الدول، للمشاركة فى ختام مناورات "رعد الشمال، وحضور المناورة الختامية، والعرض العسكرى للقوات المسلحة ، وقوات الدول المشاركة فى المناورة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء تكريماً للرئيس السيسى وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة فى مناورات "رعد الشمال"، فى مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، وهو العرض العسكرى الأضخم من نوعه، ويبلغ عدد القوات المشاركة فى مناورات "رعد الشمال" 350 ألف جندى من 20 دولة، ويستخدم فى المناورات 2540 مقاتلة و20 ألف دبابة و460 مروحية، ومئات السفن.

الملك سلمان يلتقى السيسى ويقيم مأدبة عشاء للوفود المشاركة فى"رعد الشمال"

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية لحضور ختام مناورات "رعد الشمال"

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مصر 365

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