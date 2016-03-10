"النقض" تفصل اليوم فى الطعن على عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان

تستكمل محكمة النقض، اليوم الخميس، نظر الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، لإلغاء نتيجة فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس الشعب عن دائرة الدقى والعجوزة.

يشار إلى أن الدائرة المختصة بنظر الطعن، انتهت من إجراءات إعادة فرز صناديق عدد من لجان الاقتراع الخاصة بالانتخابات فى دائرة الدقى والعجوزة، وفحص جميع الأوراق والمحاضر المحررة من قبل المشرف القضائى واللجنة العليا للانتخابات.

واختصم عمرو الشوبكي، كل من المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ناجى شحاتة، بصفته رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية.

وتلقت محكمة النقض عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، طعنا قدمه الدكتور عمرو الشوبكى، على عضوية النائب أحمد مرتضى، طالب فيه بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للإطلاع على إقرار ذمته المالية.

وتضمن الطعن، أن زوجة النائب أحمد مرتضى منصور، لم تتقدم إبان الانتخابات بإقرار الذمة المالية للجنة العليا، كما زعم أن سقف الدعاية الانتخابية الخاصة بالمطعون على عضويته تجاوز المسموح به قانون، مطالبا بالإطلاع على الحساب البنكى وفحصه.

"النقض" تنتهى من نظر طعن الشوبكى على "فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد الدقى"

غدا النقض تحدد مصير طعن الشوبكى على فوز أحمد مرتضى منصور بالعجوزة والدقى